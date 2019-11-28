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Холанд – перший тінейджер, який відзначився в п'яти матчах Ліги чемпіонів поспіль

10:39 1014 Читать на русском
Холанд – перший тінейджер, який відзначився в п'яти матчах Ліги чемпіонів поспіль
Ерлінг Холанд / Reuters

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд не пішов з поля без гола і в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Генка (1:4).

85’ Мбвана Саматта
 
Дака Петсон 43’
Такумі Мінаміно 45’
Хван Хі Чхан 69’
Ерлінг Холанд 87’
43’ Дака Петсон
45’ Такумі Мінаміно
69’ Хван Хі Чхан
85’ Мбвана Саматта
87’ Ерлінг Холанд

Норвежець відзначався забитим м'ячем і в кожному з попередніх чотирьох турів поточної кампанії.

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Завдяки цьому Холанд став першим тінейджером, який зміг забити у 5 матчах Ліги чемпіонів поспіль, інформує Opta. Також сенсаційний нападник Зальцбурга продовжує боротьбу у перегонах найкращих бомбардирів турніру – із вісьмома голами він поступається лише Роберту Лєвандовскі, який має у своєму активі на два м'ячі більше.

Нагадаємо, Холанд у матчі проти Генка вийшов лише на заміну, однак за 29 хвилин встиг оформити гол плюс асист.

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Ліга чемпіонів Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Генк - Зальцбург Зальцбург Зальцбург Рекорди
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