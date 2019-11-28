Холанд – перший тінейджер, який відзначився в п'яти матчах Ліги чемпіонів поспіль

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд не пішов з поля без гола і в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Генка (1:4).

Норвежець відзначався забитим м'ячем і в кожному з попередніх чотирьох турів поточної кампанії.

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Завдяки цьому Холанд став першим тінейджером, який зміг забити у 5 матчах Ліги чемпіонів поспіль, інформує Opta. Також сенсаційний нападник Зальцбурга продовжує боротьбу у перегонах найкращих бомбардирів турніру – із вісьмома голами він поступається лише Роберту Лєвандовскі, який має у своєму активі на два м'ячі більше.

Нагадаємо, Холанд у матчі проти Генка вийшов лише на заміну, однак за 29 хвилин встиг оформити гол плюс асист.

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