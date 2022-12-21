"Знаєте, на що я звернув увагу? На обличчя Еміліано Мартінеса. Перед ударом Чуамені показали його обличчя, його очі. Та він відбитий наглухо. Він просто на**р відбитий чудак. Цей Чуамені вийшов, 100 мільйонів… А показують обличчя Еміліано. Не знаю, що він їсть, що він курить, що він нюхає. Але він просто на**р відбитий.

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Парадокс у тому, що йому 30 років, а він у футбол грає третій сезон. Він завжди то сидить на банці в Арсеналі, то десь його відправляють по орендах. Він третій сезон грає в якійсь там Астон Віллі. А потім, коли йому цю рукавичку дали… Ну не відморозок?

Подивіться на Олександра Шовковського. Спокійний, інтелігентний. А цей – просто наглухо відбитий. Якби Чуамені підійшов і подивився на нього, то віддав би йому Rolex, ланцюжок, ключі від машини", – заявив Вацко в ефірі ВЗБІРНА.

На ЧС-2022 Еміліано Мартінес зіграв усі 7 матчів. З 2021 року кіпер Астон Вілли є основним воротарем збірної Аргентини, а на Мундіалі в Катарі виграв дві серії пенальті – проти Нідерландів та Франції.

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