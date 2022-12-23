Кипер "альбиселесте" отразил удар Комана, а Чуамени сам пробил мимо ворот. Мартинес рассказал, как давил на 100-миллионного хавбека Реала перед попыткой.

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"Это то, что проявляется в такие моменты. Я становлюсь сильнее во время серии пенальти. Игроки уважают меня, даже мои соперники говорили мне об этом. Мальчик (Чуамени) явно нервничал. Я забавлялся с ним, отбрасывал мяч и рассказывал всякую чепуху. Затем он промазал сам, просто облажался", – Bolavip цитирует хвастовство Мартинеса во время встречи с фанатами.

Напомним, для 30-летнего вратаря Астон Виллы это был дебютный Мундиаль. Он сразу стал чемпионом мира и завоевал "Золотую перчатку" турнира.

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