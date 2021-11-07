Зоря розгромила Верес у матчі 14-го туру УПЛ завдяки хет-трику форварда луганців Захедітабара Шахаба. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Зоря – Верес на Футбол 24.

В першому таймі командам вдалось забити двічі, проте обидва рази суддя не зарахував взяття воріт – спочатку через фол Гладкого, а потім через офсайд Нємчанінова. По перерві Шахаб блискавично оформив результат, забивши два голи протягом 2 хвилин.

Зоря впевнено переграла Верес завдяки хет-трику Шахаба та піднялась на третю сходинку – арбітр скасував два голи

Гладкий міг зробити перевагу розгромною, але поцілив у стійку, а от Шахаб оформив хет-трик, поставивши крапку в зустрічі. Пізніше не пощастило Сайядманешу, який після виходу віч-на-віч пробив у штангу.

Таким чином, Зоря набрала 29 очок та піднялась на третє місце, а Верес з 19 пунктами залишився сьомим.