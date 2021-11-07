Заря разгромила Верес в матче 14-го тура УПЛ благодаря хет-трику форварда луганцев Захедитабара Шахаба. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Заря – Верес на Футбол 24.

В первом тайме командам удалось забить дважды, однако оба раза судья не засчитал взятие ворот – сначала из-за фола Гладкого, а затем из-за офсайда Немчанинова. После перерыва Шахаб молниеносно оформил результат, забив два гола в течение 2 минут.

Заря уверенно переиграла Верес благодаря хет-трику Шахаба и поднялась на третье место – арбитр отменил два гола

Гладкий мог сделать преимущество разгромным, но попал в штангу, а вот Шахаб оформил хет-трик, поставив точку во встрече. Позже не повезло Сайядманешу, который после выхода один на один пробил в штангу.

Таким образом, Заря набрала 29 очков и поднялась на третье место, а Верес с 19 пунктами остался седьмым.