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Хет-трик Гнабрі та дубль Горецки у відеоогляді матчу Німеччина – Північна Ірландія – 6:1

08:00 189 Читать на русском
Хет-трик Гнабрі та дубль Горецки у відеоогляді матчу Німеччина – Північна Ірландія – 6:1
Хет-трик Гнабрі та дубль Горецки у відеоогляді матчу Німеччина – Північна Ірландія – 6:1

Збірна Німеччини розтрощила команду Північної Ірландії у 10-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

19’ Серж Гнабрі
43’ Леон Ґорецка
47’ Серж Гнабрі
60’ Серж Гнабрі
73’ Леон Ґорецка
90+1’ Юліан Брандт
 
Майкл Сміт 7’
7’ Майкл Сміт
19’ Серж Гнабрі
43’ Леон Ґорецка
47’ Серж Гнабрі
60’ Серж Гнабрі
73’ Леон Ґорецка
90+1’ Юліан Брандт

На фоні стартового натиску німців гості несподівано відкрили рахунок: на 7-й хвилині вони заробили аут, після вкидання з якого сталася подача – її вибили захисники, однак м'яч підхопив Сміт. Дальній удар Майкла метрів з 25-ти відправив "круглого" точно у лівий нижній кут – 0:1!

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Та вже на 19-й хвилині Горецка протягнув м'яч до штрафного та віддав передачу вліво на Хектора, а той прострілив на Гнабрі – Серж прийняв м'яч і другим дотиком з розвороту відправив його у дальню дев'ятку! 1:1.

На 43-й хвилині Гнабрі не дотягнувся до м'яча після прострілу Гектора, а Горецка в останній момент зумів підправити його у дальній кут – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота. А на старті другого тайму відзначився Гнабрі: Клостерманн прийняв класну передачу на хід по флангу з центру поля, після чого прострілив на нападника Баварії – той же потужно пробив точно у дальній нижній кут.

На 60-й Брандт виконав розрізну передачу на лівий край штрафного, а Гнабрі прийняв її, обійшов захисника та з гострого кута відправив м'яч під дальню стійку – 4:1! На 73-й, після низки замін з боку обох головних тренерів, прилетів п'ятий гол – це Горецка вистрілив з півкола перед штрафним у лівий нижній кут.

У компенсований час німці забили шостий м'яч: Брандт отримав передачу від Крооса на хід у штрафний, після чого пробив у дальню дев'ятку.

Огляд першого тайму:

Огляд другого тайму:

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Німеччина - Північна Ірландія Німеччина Німеччина Північна Ірландія Північна Ірландія Відеоновини
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