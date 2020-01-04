Хесус Навас встановив історичне досягнення в матчі з Атлетіком

Поява півзахисника Севільї Хесуса Наваса у матчі 19-го туру Ла Ліги проти Атлетіка стала історичною для гравця.

Матч проти Атлетіка став для Хесуса Наваса 500-м у складі Севільї, повідомляє офіційний твіттер андалусійців.

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Зазначається, що іспанець став першим в історії Севільї, кому підкорилась така цифра. Навас виступав за андалусійців з 2003 по 2013 роки та повернувся у рідний клуб у 2017 році після вояжу в Манчестер Сіті.

Додамо, що Севілья та Атлетік розписали нічию (1:1) у матчі 19-го туру Ла Ліги. До слова, Навас провів 18 матчів у поточному сезоні за андалусійців, записавши до свого активу 3 результативні передачі.

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