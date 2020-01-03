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Леганес не зумів втримати перемогу над Вальядолідом у битві аутсайдерів: 19-й тур Прімери, п’ятниця

22:00 81 Читать на русском
Леганес не зумів втримати перемогу над Вальядолідом у битві аутсайдерів: 19-й тур Прімери, п’ятниця

У рамках 19-го туру у Прімері в п’ятницю відбулось два матчі. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 19-й тур

Вальядолід – Леганес – 2:2

Голи: Унал, 8, 79 – Брейтвейт, 4, Меса, 13

Севілья – Атлетік – матч розпочнеться о 22:00

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19-й тур Ла Ліги відкривали теперішня і колишня команди голкіпера збірної України Андрія Луніна. Українець, на жаль, знову не потрапив до стартового складу, удостоївшись місця на лаві запасних. Вже на 4-й хвилині гості – невдахи турнірної таблиці – вийшли вперед: м’яч, після удару Мартіна Брейтвейта у нижній кут воріт, влучив у стійку і залетів у сітку. Не встигли "пепінерос" як слід відсвяткувати взяття воріт як пропустили – Енес Унал з близької дистанції "розстріляв" голкіпера.

Не минуло і п’яти хвилин як Леганес знову вирвався вперед: Роке Меса фантастичним ударом відправив круглого точно під поперечину. Вальядолід кинувся відігруватись, але рахунок до перерви так і не змінився.

Друга сорокап’ятихвилинка потішила уболівальників безкомпромісною боротьбою і, зрештою, господарям, під кінець матчу, вдалось відновити статус кво: автор першого гола Унал вистрибнув вище за інших у штрафному майданчику суперника і головою спрямував м’яч у ліву "дев’ятку". Варто згадати і про ще одного українця – захисника Леганеса Василя Кравця, який міг би допомогти своїй команді, однак не потрапив навіть у стартовий протокол.

Нічия принесла Леганесу 14 очок і залишила команду на передостанній сходинці, Вальядолід з 21-м пунктом чотирнадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

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Українці за кордоном Легіонерський хліб Андрій Лунін Андрій Лунін Василь Кравець Василь Кравець Атлетік Атлетік Севілья Севілья Вальядолід Вальядолід Іспанія Леганес Леганес
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