"Ми засмучені, злі, бо один епізод визначив долю всього протистояння. Червона картка у такий момент – це забагато.

Ми вагалися, кого знімати з поля. Педрі щойно відновився після травми, але нам хотілося деякого контролю. Попереду залишались Рафінья, Канселу, Роберт. Ми зняли Ламіна. Прикро, бо він виглядав добре.

Вилучення Араухо та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Барселона – ПСЖ – 1:4

Ми могли зробити рахунок 2:0, потім 2:2. Мали явні шанси на нічию, але за гри вдесятьох це дуже складно. Шкода, що робота всього сезону закінчується тут через одне рішення. Мені хотілося б зіграти одинадцять проти одинадцяти. У цьому вилученні не було потреби.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Я сказав судді, що це дуже погано. Це катастрофа, ця червона змінює все. Це було настільки визначально, що ми маємо про це сказати.

Я пишаюся цим походом. Ми боролися. Ми були кращі за Париж, я дотримуюсь цієї думки як тренер. Нам потрібно зберегти ентузіазм. Ми маємо продовжувати будувати команду. ПСЖ вже багато років не виграє Лігу чемпіонів. Вони роблять ставку на дорогі підписання, але досі не досягли цього. У нас дуже хороша база, наступного року хлопці знову змагатимуться", – наводить слова Хаві Marca.

ПСЖ розгромив Барселону – вилучення Араухо, неоднозначна заміна Хаві та бенефіс Дембеле вивели Париж у півфінал ЛЧ