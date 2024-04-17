"Мы расстроены, злые, потому что один эпизод определил судьбу всего противостояния. Красная карточка в такой момент – это слишком много.

Мы колебались, кого снимать с поля. Педри только восстановился после травмы, но нам хотелось некоторого контроля. Впереди оставались Рафинья, Канселу, Роберт. Мы сняли Ламина. Обидно, потому что он выглядел хорошо.

Удаление Араухо и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Барселона – ПСЖ – 1:4

Мы могли сделать счет 2:0, потом 2:2. Имели явные шансы на ничью, но при игре вдесятером это очень сложно. Жаль, что работа всего сезона заканчивается здесь из-за одного решения. Мне хотелось бы сыграть одиннадцать против одиннадцати. В этом удалении не было необходимости.

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Я сказал судье, что это очень плохо. Это катастрофа, эта красная меняет все. Это было настолько определяюще, что мы должны об этом сказать.

Я горжусь этим походом. Мы боролись. Мы были лучше Парижа, я придерживаюсь этого мнения как тренер. Нам нужно сохранить энтузиазм. Мы должны продолжать строить команду. ПСЖ уже много лет не выигрывает Лигу чемпионов. Они делают ставку на дорогие подписания, но до сих пор не достигли этого. У нас очень хорошая база, в следующем году ребята снова будут соревноваться", – приводит слова Хави Marca.

ПСЖ разгромил Барселону – удаление Араухо, неоднозначная замена Хави и бенефис Дембеле вывели Париж в полуфинал ЛЧ