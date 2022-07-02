"Френкі – один із найкращих півзахисників світу. І він – гравець Барселони. Є клуби, які у ньому зацікавлені. І йдеться не лише про Манчестер Юнайтед. Однак ми не маємо наміру його продавати. Сам футболіст хоче лишитися.

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Попри те, що у нас обмежені можливості, ми зробимо все, що в наших силах, аби його зберегти. Інше питання – зарплати деяких футболістів. Вони не відповідають тому рівню, який поставило керівництво. Цим питанням слід зайнятися", – цитує Лапорту L'Esportiu de Catalunya.

Раніше провідні медіа заявляли, що питання переходу 25-річного нідерландця в МЮ вирішене, а Барселона мала отримати понад 65 млн євро. Втім, сам Френкі в останній момент нібито передумав щодо переїзду в АПЛ.

До слова, де Йонг перебрався у Барселону з Аякса у 2019-му, де грав під керівництвом Тен Хага. За каталонців хавбек награв 138 матчів (12 голів та 17 асистів).

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