"Це було дуже хороше протистояння, ми були сильними. Я щасливий повернутися у команду і допомогти їй голом. Я хочу подякувати вам за підтримку, яку я отримав в той час, коли я був травмований.

Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Команда допомогла мені і морально підтримала, щоб я добре відновився. Натомість, я допомагаю команді. Важко бути поза футболом, відновлення зайняло багато часу – більше, ніж я очікував. Я щасливий, що повернувся і набрав три очки. Це був важкий період. Тільки я знаю, через що мені довелося пройти.

Ідея гри з м'ячем мені допомагає. Я люблю грати з м'ячем, команда звикла так грати, і мені це легше. Дві гри, дві перемоги в Лізі Європи. Завжди важливо перемагати, сьогодні у нас три важливі очки. Ми рухаємось впевнено, але попереду ще довгий шлях", – цитує Ніколаса Гайтана A Bola.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та посідає останнє місце у турнірній таблиці групи G. Одним із героїв матчу став Ніколас Гайтан, забивши другий гол португальців вже на 11 хвилині.

Зоря – Брага: шедевр екс-партнера Мессі приніс гостям історичний тріумф, шалений гол як солодка вітамінка для Скрипника