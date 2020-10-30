"Это было очень хорошее противостояние, мы были сильными. Я счастлив вернуться в команду и помочь ей голом. Я хочу поблагодарить вас за поддержку, которую я получил в то время, когда я был травмирован.

Заря – Брага – 1:2 – видео голов и обзор матча

Команда помогла мне и морально поддержала, чтобы я хорошо восстановился. Зато я помогаю команде. Трудно быть вне футбола, восстановление заняло много времени – больше, чем я ожидал. Я счастлив, что вернулся и набрал три очка. Это был трудный период. Только я знаю, через что мне пришлось пройти.

Идея игры с мячом мне помогает. Я люблю играть с мячом, команда привыкла так играть, и мне это легче. Две игры, две победы в Лиге Европы. Всегда важно побеждать, сегодня у нас три важных очка. Мы движемся уверенно, но впереди еще долгий путь", – цитирует Николаса Гайтана A Bola.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G. Одним из героев матча стал Николас Гайтан, забив второй гол португальцев уже на 11 минуте.

Зоря – Брага: шедевр екс-партнера Мессі приніс гостям історичний тріумф, шалений гол як солодка вітамінка для Скрипника