Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було для Динамо і Шахтаря

Жеребкування плей-офф ЛЄ 2018/19 відбулося у понеділок,17 грудня, о 14:00 за Києвом. Шахтар і Динамо дізналися своїх суперників на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію жеребкування.

Остання пара Галатасарай Стамбул – Бенфіка Лісабон.

БАТЕ отримав Арсенал Лондон. Не пощастило білорусам.

Спортінг Лісабон виходить на іспанський Вільяреал.

Фенербахче потрапив на російський Зеніт.

Лаціо Рим проти іспанської Севільї. Пара смерті.

Грецький Олімпіакос зіграє проти ДИНАМО Київ.

Французкий Ренн виходить на іспанський Бетіс.

Селтіку дісталась Валенсія.

ШАХТАР Донецьк зіграє з німецьким Айнтрахтом, який також виграв усі 6 матчів ЛЄ.

Мальме виходить на лондонський Челсі.

Швейцарський Цюріх зіграє проти італійського Наполі.

Російський Краснодар отримав у суперники німецький Байєр Леверкузен.

Славія Прага потрапляє на Генк Маліновського.

Рапід Відень виходить на Інтер Мілан.

Брюгге, який вилетів з ЛЧ, потрапляє на Зальцбург – австрійці виграли всі 6 матчі у групі.

Перша пара: Вікторія Пльзень виходить на Динамо Загреб

Легенда жіночого футболу Селія Шашіч та Рікардо Карвалью, який вигравав Кубок УЄФА-2003 (неймовірна дуель Порту та Селтіка, перший євротрофей Жозе Моурінью), допоможуть у жеребкуванні.

Вічний ведучий жеребкування Джорджо Маркетті тут як тут. А це значить одне – Стартуємо!

Два українські клуби потрапили у плей-офф другого за престижністю єврокубка. Донецький Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, посівши 3-є місце у своїй групі. Київське Динамо фінішувало першим на груповому етапі Ліги Європи, незважаючи на поразку від аутсайдера в останньому турі. "Гірники" потрапили до списку несіяних і ризикували зіграти з топ-клубами. Серед можливих суперників були лондонський Арсенал, міланський Інтер, Челсі, Севілья, Наполі. Кияни також могли натрапити на незручних опонентів: римський Лаціо, лісабонський Спортінг і шотландський Селтік виглядали найгрізніше.

"Морок", або Кого з цих суперників може вибити Динамо в ЛЄ? – нищівна реакція соцмереж на нове фіаско команди Хацкевича

Відзначимо, що українські клуби рішенням УЄФА не могли зустрітись з російськими і між собою, тому Шахтар не вийшов на Краснодар, а Динамо уникло зустрічі проти Зеніта. Також не зійшлися клуби, які виступали в одній групі ЛЄ 2018/19. Жеребкування стартувало о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція онлайн у цій новині на "Футбол 24" і каналі "Футбол 1".

У список сіяних команд потрапили 12 переможців груп і 4 найкращі за очками команди, які фінішували третіми в Лізі чемпіонів. Ці клуби отримують певну перевагу, адже гратимуть матч-відповідь на своєму полі. Зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 14 і 21 лютого.

Сіяні команди: Арсенал, Айнтрахт, Бенфіка, Валенсія, Динамо Загреб, Динамо Київ, Зальцбург, Зеніт, Інтер, Наполі, Челсі, Севілья, Генк, Вільяреал, Байєр, Бетіс.

Несіяні команди: Брюгге, Вікторія Пльзень, Шахтар, Галатасарай, Спортінг Лісабон, Фенербахче, Краснодар, БАТЕ, Ренн, Мальме, Лаціо, Рапід, Цюріх, Олімпіакос, Селтік, Славія.