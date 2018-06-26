Харейде: Те, що робить на полі Погба, не можна порівнювати ні з чим у Європі

Наставник збірної Данії Аге Харейде поділився очікуваннями на матч проти Франції.

"У Франції збірна з величезною кількістю індивідуально сильних гравців. Те, що робить на полі Погба, не можна порівнювати з чимось ще в Європі. Антуан Грізманн є чудовим гравцем. Індивідуально і командно французи дуже сильні.

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Попередні турніри довели, що такі лідери, як Бразилія, Німеччина, Франція додавали по ходу. Невеликим країнам складно змагатися з ними на такому рівні", – цитує Харейде ТАСС.

Матч Данія – Франція розпочнеться сьогодні о 17:00