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Харейде: Те, що робить на полі Погба, не можна порівнювати ні з чим у Європі

06:30 3 Читать на русском
Харейде: Те, що робить на полі Погба, не можна порівнювати ні з чим у Європі
Аге Харейде / Фото: соцмережі

Наставник збірної Данії Аге Харейде поділився очікуваннями на матч проти Франції.

"У Франції збірна з величезною кількістю індивідуально сильних гравців. Те, що робить на полі Погба, не можна порівнювати з чимось ще в Європі. Антуан Грізманн є чудовим гравцем. Індивідуально і командно французи дуже сильні.

Данія – Франція: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Попередні турніри довели, що такі лідери, як Бразилія, Німеччина, Франція додавали по ходу. Невеликим країнам складно змагатися з ними на такому рівні", – цитує Харейде ТАСС.

Матч Данія – Франція розпочнеться сьогодні о 17:00

ЧС-2018 3 тур

Данія - Франція: Вівторок 26 червня 2018

Данія
до матчу
11
год
:
51
хв
Франція
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Теги
ЧС 2018 Аге Харейде Аге Харейде Данія - Франція Данія Данія
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