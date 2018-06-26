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Харейде: То, что делает на поле Погба, нельзя сравнивать ни с чем в Европе

06:30 8 Читати українською
Харейде: То, что делает на поле Погба, нельзя сравнивать ни с чем в Европе
Аге Харейде / Фото: соцсети

Наставник сборной Дании Аге Харейде поделился ожиданиями на матч против Франции.

"У Франции сборная с огромным количеством индивидуально сильных игроков. То, что делает на поле Погба, нельзя сравнивать с чем-то еще в Европе. Гризманн является прекрасным игроком. Индивидуально и командно французы очень сильны.

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Предыдущие турниры доказали, что такие лидеры, как Бразилия, Германия, Франция добавляли по ходу. Небольшим странам сложно соревноваться с ними на таком уровне", – цитирует Харейде ТАСС.

Матч Дания – Франция начнется сегодня в 17:00

ЧМ-2018 3 тур

Дания - Франция: Вторник 26 июня 2018

Дания
до матча
13
час
:
48
мин
Франция
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ЧМ 2018 Аге Харейде Аге Харейде Дания - Франция Дания Дания
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