Данія – Франція: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Данія і Франція зустрінуться 26 червня на груповому етапі чемпіонату світу-2018 у Москві. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Данія – Франція відбудеться 26 червня в московських Лужніках. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Данія – Франція, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фаворитом протистояння британці з William Hill вважають збірну Франції. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,20. Далі за ймовірністю іде нічийний результат, який оцінюється балом 2,62. Можлива перемога данців котується на рівні 4,50.

Австрійська Bwin пропонує ставки на перемогу французів із коефіцієнтом 2,20. Можлива перемога збірної Данії – 4,65, а нічия у заключному турі оцінюється балом 2,65.

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Збірній Данії достатньо не програти французам, щоб гарантувати собі місце в раунді плей-офф чемпіонату світу-2018. Натомість збірна Франції вже забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу, а від результату останнього матчу групового етапу залежить лише її підсумкове місце в квартеті.