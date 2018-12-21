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Хачеріді вірить, що Динамо здатне пройти Олімпіакос в плей-офф Ліги Європи

15:41 461 Читать на русском
Хачеріді вірить, що Динамо здатне пройти Олімпіакос в плей-офф Ліги Європи

Колишній гравець Динамо, а нині захисник ПАОКа Євген Хачеріді оцінив шанси киян у протистоянні з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Динамо – Олімпіакос дуже цікава пара, в якій шанси приблизно однакові. Однак я вважаю, що Динамо пройде далі", – цитує Хачеріді FooballHub.

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Нагадаємо, київське Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з Олімпіакосом. Перший матч цього протистояння відбудеться 14 лютого у Греції.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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