Хачеріді вірить, що Динамо здатне пройти Олімпіакос в плей-офф Ліги Європи

Колишній гравець Динамо, а нині захисник ПАОКа Євген Хачеріді оцінив шанси киян у протистоянні з Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Динамо – Олімпіакос дуже цікава пара, в якій шанси приблизно однакові. Однак я вважаю, що Динамо пройде далі", – цитує Хачеріді FooballHub.

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Нагадаємо, київське Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з Олімпіакосом. Перший матч цього протистояння відбудеться 14 лютого у Греції.