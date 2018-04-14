Хачеріді більше не зіграє за Динамо, – ЗМІ

Захисник Шахтаря Євген Хачеріді відсторонений від роботи з першою командою та більше не вийде на полі у складі киян. Про це повідомляє FootballHub.

Захисник Динамо Євген Хачеріді підтримує форму самостійно. 30-річний центрбек не тренується з основною командою та більше не вийде на поле у складі Динамо, повідомляє FootballHub.

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Востаннє Хачеріді виходив на поле у футболці Динамо ще на початку березня у матчі із Зорею. Після цього захисник, за словами Хацкевича, відмовився виходити на заміну в матчі Ліги Європи проти Лаціо.

Контракт Хачеріді з Динамо закінчується влітку цього року.