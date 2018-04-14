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Хачеріді більше не зіграє за Динамо, – ЗМІ

18:18 2046 Читать на русском
Хачеріді більше не зіграє за Динамо, – ЗМІ
Євген Хачеріді / фото: ФК Динамо

Захисник Шахтаря Євген Хачеріді відсторонений від роботи з першою командою та більше не вийде на полі у складі киян. Про це повідомляє FootballHub.

Захисник Динамо Євген Хачеріді підтримує форму самостійно. 30-річний центрбек не тренується з основною командою та більше не вийде на поле у складі Динамо, повідомляє FootballHub.

Бернард, Феррейра, Хачеріді та Мбокані потрапили у топ-50 найдорожчих гравців, контракт яких закінчується влітку 2018 року

Востаннє Хачеріді виходив на поле у футболці Динамо ще на початку березня у матчі із Зорею. Після цього захисник, за словами Хацкевича, відмовився виходити на заміну в матчі Ліги Європи проти Лаціо.

Контракт Хачеріді з Динамо закінчується влітку цього року.

Теги
Динамо Динамо Головне Євген Хачеріді Євген Хачеріді
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