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Гвардіола виділив проблему, яка не дозволяє Манчестер Сіті претендувати на перемогу в Лізі чемпіонів

10:20 498 Читать на русском
Гвардіола виділив проблему, яка не дозволяє Манчестер Сіті претендувати на перемогу в Лізі чемпіонів
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо основних недоліків у грі своєї команди.

"Ми втратили надто багато моментів, потрібно працювати над реалізацією. Люди говорять, що нашою метою повинна бути перемога в Лізі чемпіонів, але ми все ще не готові.

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Ми створюємо купу моментів і не пропускаємо, але можемо ще додати. В останні два сезони ми багато атакуємо і забиваємо. І нам, безсумнівно, потрібно продовжувати працювати над реалізацією гольових моментів", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, у двох попередніх сезонах Манчестер Сіті закінчував свої виступи в Лізі чемпіонів на стадії 1/4 фіналу.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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