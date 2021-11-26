Словенці ошелешили іменитих гостей вже на 11-й хвилині. Томі Хорват зробив посміховисько з Давінсона Санчеса і пробив точно в дев'ятку воріт Голліні. Камбек "шпор" ускладнив Сессеньон, який отримав дві жовті ще до перерви.

Ліга конференцій: Тоттенхем сенсаційно зганьбився, гол з центру поля відтермінував тріумф Гента – усі результати

Навіть у меншості Тоттенхем відігрався зусиллями Кейна. Втім, останнє слово було за Мурою. На останніх секундах зустрічі Хорват знову накрутив Санчеса, а рикошет від колумбійця лише допоміг м'ячу залетіти у ворота. 2:1 – дебютна поразка Конте на чолі лондонців вийшла вкрай несподіваною.