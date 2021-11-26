Словенцы ошарашили именитых гостей уже на 11-й минуте. Томи Хорват сделал посмешище из Давинсона Санчеса и пробил точно в девятку ворот Голлини. Камбек "шпор" усложнил Сессеньон, получивший две желтые еще до перерыва.

Лига конференций: Тоттенхэм сенсационно опозорился, гол с центра поля отсрочил триумф Гента – все результаты

Даже в меньшинстве Тоттенхэм отыгрался усилиями Кейна. Впрочем, последнее слово было за Мурой. На последних секундах встречи Хорват снова накрутил Санчеса, а рикошет от колумбийца помог мячу залететь в ворота. 2:1 – дебютное поражение Конте во главе лондонцев получилось крайне неожиданным.