Громкое фиаско Конте в видеообзоре матча Мура – Тоттенхэм – 2:1
06:00 - Читати українською
Тоттенхэм сенсационно уступил Муре в матче Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Словенцы ошарашили именитых гостей уже на 11-й минуте. Томи Хорват сделал посмешище из Давинсона Санчеса и пробил точно в девятку ворот Голлини. Камбек "шпор" усложнил Сессеньон, получивший две желтые еще до перерыва.
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Даже в меньшинстве Тоттенхэм отыгрался усилиями Кейна. Впрочем, последнее слово было за Мурой. На последних секундах встречи Хорват снова накрутил Санчеса, а рикошет от колумбийца помог мячу залететь в ворота. 2:1 – дебютное поражение Конте во главе лондонцев получилось крайне неожиданным.
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