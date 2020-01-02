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Грузинський захисник Лочошвілі сподівається розірвати контракт з Динамо

17:02 1226 Читать на русском
Грузинський захисник Лочошвілі сподівається розірвати контракт з Динамо
Лука Лочошвілі / Сайт Динамо

Центрбек Лука Лочошвілі, який виступає в оренді за словацьку Жиліну, не бачить свого майбутнього в Динамо попри чинний контракт з киянами.

"Причина, через яку я не грав у Словаччині, була мені незрозумілою, хоча, на мій погляд, проблема полягала в тому, що у мене не було з ними повноцінного контракту. Відповідно, умов викупу не було дотримано, і вони робили ставку на тих, хто мав повноцінний контракт.

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Ігрова практика дуже важлива, особливо коли граєш проти таких сильних команд, як суперники молодіжної збірної Грузії. Думаю, якби у мене не було цієї проблеми, то я б демонстрував у два рази кращу гру. Що стосується зміни команди, то я очікую на відповідь від кількох варіантів. Сподіваюся, все скоро буде вирішено, а також я розірву контракт з київським Динамо, оскільки він ускладнює багато речей", – розповів Лочошвілі в коментарі 90wuti.ge.

Нагадаємо, грузинський центрбек є вихованцем Динамо Тбілісі, а до київського гранда він приєднався у серпні 2017 року. З того часу він не провів жодного матчу за основу "біло-синіх" і вже двічі був відправлений в оренду.

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