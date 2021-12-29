"Запрошення Луческу стало сильним ходом від братів Суркісів. З румуном Динамо виграло Суперкубок, стало "зимовим чемпіоном" УПЛ, вийшло у груповий турнір Ліги чемпіонів, потім у плей-офф Ліги Європи і тренер показав, що вміє працювати і довіряти українській молоді.

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У Динамо є своя філософія, своя система підготовки футболістів, але досвід такого тренера, незважаючи на 75-річний вік Луческу, може багато дати столичному клубу. Він знає, як розвивати молодих гравців, і це спрацювало в Динамо.

Я розумію внутрішній стан фанатів Динамо, їм складно змиритися, адже команду очолив екс-тренер їхнього головного ворога. Вболівальники можуть не прийняти Луческу, але вони повинні його поважати за результати, яких він вже досяг з київським клубом.

Нинішньої осені і Динамо, і Шахтар отримали великий досвід у Лізі чемпіонів. Упевнений, що і навесні вони пройдуть бар'єр в особі Брюгге та Маккабі", – сказав Грозний у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, румунський фахівець очолив Динамо у липні. Кияни завершили першу частину сезону лідером УПЛ і пробилися в 1/16 Ліги Європи.

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