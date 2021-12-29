"Приглашение Луческу стало сильным ходом от братьев Суркисов. С румыном Динамо выиграло Суперкубок, стало "зимним чемпионом" УПЛ, пробилось в групповой турнир Лиги чемпионов, затем в плей-офф Лиги Европы и тренер показал, что умеет работать и доверять украинской молодежи.

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У Динамо есть своя философия, своя система подготовки футболистов, но опыт такого тренера, несмотря на 75-летний возраст Луческу, может многое дать столичному клубу. Он знает, как развивать молодых игроков, и это сработало в Динамо.

Я понимаю внутреннее состояние фанатов Динамо, им сложно смириться, ведь команду возглавил экс-тренер их главного врага. Болельщики могут не принять Луческу, но они должны его уважать за результаты, которых он уже добился с киевским клубом.

Нынешней осенью и Динамо, и Шахтер получили большой опыт в Лиге чемпионов. Уверен, что и весной они пройдут барьер в лице Брюгге и Маккаби", – сказал Грозный в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, румынский специалист возглавил Динамо в июле. Киевляне завершили первую часть сезона лидером УПЛ и пробились в 1/16 Лиги Европы.

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