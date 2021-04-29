"Про який період в кар'єрі не хочеться згадувати? Про перехід у 2013 році в Говерлу, куди мене все-таки вмовив перейти тодішній головний тренер В'ячеслав Грозний.

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Я за ужгородську команду відіграв лише один тайм і у перерві був замінений. Після фінального свистка Грозний звинуватив мене у поразці від Ворскли. Таким чином він врятував себе, а мене банально підставив. У Говерлі на мені поставили "хрест" і сезон був втрачений", – сказав Пуканич в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, Адріан – вихованець Шахтаря. За головну команду "гірників" дебютував у жовтні 2002 року у матчі з Чорноморцем. Найбільшу довіру в донецькому клубі мав від Валерія Яремченка. Після відходу останнього з команди поневірявся по орендах. В його активі також два матчі за збірну України – проти Греції та Лівії.

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