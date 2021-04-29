Экс-полузащитник сборной Украины Адриан Пуканыч, который сейчас защищает цвета второлигового Ужгорода, до сих пор жалеет о переходе в Говерлу.

"О каком периоде в карьере не хочется вспоминать? О переходе в 2013 году в Говерлу, куда меня все-таки уговорил перейти тогдашний главный тренер Вячеслав Грозный.

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Я за ужгородскую команду сыграл только один тайм и в перерыве был заменен. После финального свистка Грозный обвинил меня в поражении от Ворсклы. Таким образом он спас себя, а меня банально подставил. В Говерле на мне поставили "крест" и сезон был потерян", – сказал Пуканыч в интервью Zbirna.com.

Напомним, Адриан – воспитанник Шахтера. За главную команду "горняков" дебютировал в октябре 2002 года в матче с Черноморцем. Наибольшее доверие в донецком клубе имел от Валерия Яремченко. После ухода последнего из команды скитался по арендам. В его активе также два матча за сборную Украины – против Греции и Ливии.

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