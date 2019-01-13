toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

Грізманн забив за Атлетіко у 5-й грі поспіль – відеоогляд матчу з Леванте

19:27 87 Читать на русском
Грізманн забив за Атлетіко у 5-й грі поспіль – відеоогляд матчу з Леванте
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Мадридський Атлетіко обіграв Леванте в матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії.

Перемогу команді Дієго Сімеоне приніс Антуан Грізманн, який став автором єдиного голу в цьому матчі, реалізувавши пенальті. Французові вдалося відзначитись у 5-у матчі за Атлетіко поспіль.

Атлетік несподівано переміг Севілью: 19 тур Ла Ліги, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 38 очок та наблизився до Барселони, яка сьогодні зустрінеться з Ейбаром, Леванте з 23 пунктами розташувався на 11 місці.

Іспанія19 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Леванте: Неділя 13 січня 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 0
Леванте
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Леванте Леванте Іспанія Відеоновини Атлетіко - Леванте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
56
хв
Бетіс
21:45
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук