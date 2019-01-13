Грізманн забив за Атлетіко у 5-й грі поспіль – відеоогляд матчу з Леванте

Англія — 19:20 185
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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: "дияволи" вийшли вперед у рівному першому таймі з незарахованим голом Кейна
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Фабрісіано Гонсалес став новим головним тренером КарпатУкраїна — 18:22 3852
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Коноплянка може замінити екс-зірку Ліверпуля – Бешикташ запитав Шальке про стан українцяТуреччина — 17:05 1786
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"Зозуля коштує мільйони" та веде в історію: іспанські ЗМІ про гол українця в Альбасете і нові 3 питання до суддівстваІспанія — 14:48 7713
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Подоланий страхОвертайм — 13:00 1944
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