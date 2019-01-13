Грізманн забив за Атлетіко у 5-й грі поспіль – відеоогляд матчу з Леванте

Мадридський Атлетіко обіграв Леванте в матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії.

Перемогу команді Дієго Сімеоне приніс Антуан Грізманн, який став автором єдиного голу в цьому матчі, реалізувавши пенальті. Французові вдалося відзначитись у 5-у матчі за Атлетіко поспіль.

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Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав 38 очок та наблизився до Барселони, яка сьогодні зустрінеться з Ейбаром, Леванте з 23 пунктами розташувався на 11 місці.