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Грімм: УПЛ застосує всі можливі заходи безпеки при організації матчу за Суперкубок України

19:12 244 Читать на русском
Грімм: УПЛ застосує всі можливі заходи безпеки при організації матчу за Суперкубок України
Томас Грімм (по-центру) / Фото: УПЛ

Президент УПЛ Томас Грімм запевнив, що матч за Суперкубок України пройде на найвищому рівні.

"Поза всяким сумнівом, матч за Суперкубок – це видовищна гра за участі двох найсильніших команд України. Маю наголосити, що Прем’єр-ліга застосує всі можливі заходи безпеки при організації цього матчу, тож докладемо всіх зусиль, аби 15-й розіграш пройшов бездоганно в усіх планах.

Грімм: Прагнемо провести Суперкубок України на рівні фіналу Ліги чемпіонів

Із цього приводу хочу ще раз висловити подяку обласній владі Одещини й особисто губернатору, які всіляко сприяють організації Суперкубка України 2018 року. Бажаю всім чудового футболу й незабутніх емоцій у суперматчі 21 числа!", – розповів Грімм під час прес-конференції Суперкубка України-2018.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо відбудеться 21 липня в Одесі. Початок матчу о 21:00.

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Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

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Суперкубок України Томас Грімм Шахтар - Динамо УПЛ
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