Грімм: УПЛ застосує всі можливі заходи безпеки при організації матчу за Суперкубок України

Президент УПЛ Томас Грімм запевнив, що матч за Суперкубок України пройде на найвищому рівні.

"Поза всяким сумнівом, матч за Суперкубок – це видовищна гра за участі двох найсильніших команд України. Маю наголосити, що Прем’єр-ліга застосує всі можливі заходи безпеки при організації цього матчу, тож докладемо всіх зусиль, аби 15-й розіграш пройшов бездоганно в усіх планах.

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Із цього приводу хочу ще раз висловити подяку обласній владі Одещини й особисто губернатору, які всіляко сприяють організації Суперкубка України 2018 року. Бажаю всім чудового футболу й незабутніх емоцій у суперматчі 21 числа!", – розповів Грімм під час прес-конференції Суперкубка України-2018.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо відбудеться 21 липня в Одесі. Початок матчу о 21:00.

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