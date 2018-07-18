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Грімм: Прагнемо провести Суперкубок України на рівні фіналу Ліги чемпіонів

20:19 354 Читать на русском
Грімм: Прагнемо провести Суперкубок України на рівні фіналу Ліги чемпіонів
Томас Грімм / фото: УПЛ

Президент Української Прем’єр-Ліги Томас Грімм поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України-2018.

"Для мене, оскільки я став Президентом УПЛ у квітні цього року, це перший Суперкубок. Але я обізнаний із ситуацією у футболі України і бачу, як щороку рівень організації та проведення національного Суперкубка зростає.

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Цього року ми, крім іншого, маємо чудовий орієнтир – у травні в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА, і ми прагнемо провести Суперкубок України на такому ж високому рівні.

Одеса вдев’яте прийме розіграш Суперкубка України, і це яскрава демонстрація того, що це чудове місто стало своєрідною домівкою для трофею. Тож хочу подякувати керівництву міста за допомогу в організації Суперкубка України", – цитує Грімма офіційний сайт УПЛ.

Суперкубок України

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