Гримм: УПЛ применит все возможные меры безопасности при организации матча за Суперкубок Украины

Президент УПЛ Томас Гримм заверил, что матч за Суперкубок Украины пройдет на высшем уровне.

"Вне всякого сомнения, матч за Суперкубок – это зрелищная игра с участием двух сильнейших команд Украины. Должен отметить, что Премьер-лига применит все возможные меры безопасности при организации этого матча, поэтому приложим все усилия, чтобы 15-й розыгрыш прошел безупречно во всех отношениях.

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По этому поводу хочу еще раз выразить благодарность областной власти Одесской области и лично губернатору, всячески способствуют организации Суперкубка Украины 2018 года. Желаю всем отличного футбола и незабываемых эмоций в суперматчи 21 числа!", – рассказал Гримм во время пресс-конференции Суперкубка Украины-2018.

Напомним, поединок за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 21 июля в Одессе. Начало матча в 21:00.

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