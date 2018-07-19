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Гримм: УПЛ применит все возможные меры безопасности при организации матча за Суперкубок Украины

19:12 12 Читати українською
Гримм: УПЛ применит все возможные меры безопасности при организации матча за Суперкубок Украины
Томас Гримм (по центру) / Фото: УПЛ

Президент УПЛ Томас Гримм заверил, что матч за Суперкубок Украины пройдет на высшем уровне.

"Вне всякого сомнения, матч за Суперкубок – это зрелищная игра с участием двух сильнейших команд Украины. Должен отметить, что Премьер-лига применит все возможные меры безопасности при организации этого матча, поэтому приложим все усилия, чтобы 15-й розыгрыш прошел безупречно во всех отношениях.

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По этому поводу хочу еще раз выразить благодарность областной власти Одесской области и лично губернатору, всячески способствуют организации Суперкубка Украины 2018 года. Желаю всем отличного футбола и незабываемых эмоций в суперматчи 21 числа!", – рассказал Гримм во время пресс-конференции Суперкубка Украины-2018.

Напомним, поединок за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 21 июля в Одессе. Начало матча в 21:00.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
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Динамо Киев
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Суперкубок Украины Томас Гримм Шахтер - Динамо Киев УПЛ
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