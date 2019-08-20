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Гравці збірної України U-20 отримають преміальні за перемогу на чемпіонаті світу, – Циганик

19:06 569 Читать на русском
Гравці збірної України U-20 отримають преміальні за перемогу на чемпіонаті світу, – Циганик
Україна U-20 / ФІФА

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик повідомив, що гравці збірної України U-20 отримають великі преміальні за тріумф на Мундіалі-2019.

Ігор Циганик у своїй авторській програмі Циганик LIVE розповів, що футболісти збірної України U-20 отримають достатньо високі преміальні за свій успіх у Польщі на початку літа.

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Нагадаємо, команда під керівництвом Олександра Петракова тріумфувала на юнацькому чемпіонаті світу, перегравши у фіналі збірну Південної Кореї (3:1).

Подібний успіх став першим в історії українського футболу. Раніше "синьо-жовті" вилітали на стадії 1/8 фіналу.

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