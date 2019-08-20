Гравці збірної України U-20 отримають преміальні за перемогу на чемпіонаті світу, – Циганик

Англія — 19:55 360
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Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза
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Барселона та Ювентус обговорюють несподіваний обмін хавбекамиІспанія — 18:53 2029
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Хто стане чемпіоном Англії 2019/20: букмекери оцінили шанси Зінченка та ЯрмоленкаАнглія — 17:10 1373
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П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати ХацкевичуСергій Тищенко — 13:00 6058
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