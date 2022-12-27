"В Лізі Європи нам відверто не щастило. Наприклад, якби у домашньому матчі з АЕКом зарахували наш гол у першому таймі, рахунок став би нічийним, і я впевнений, що ми виграли б цей матч. Ця перемога точно додала б нам упевненості.

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Також у багатьох матчах пропускали на останніх хвилинах – напевно, через нестачу концентрації до фінального свистка", – поділився Сирота в інтерв'ю виданню "Український футбол".

Додамо, що Динамо у цьому сезоні посіло останнє місце в групі Ліги Європи, набравши 1 бал. В суперниках киян були Ренн, Фенербахче (обидва колективи вийшли у плей-офф турніру) та АЕК Ларнака (опустився в плей-офф Ліги конференцій).

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