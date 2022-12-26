"Найкращий центральний півзахисник, разом із яким я грав? Напевно, зараз для мене це Микола Шапаренко. За його вміння просувати м'яч, як він не зупиняється з першої до останньої хвилини, за його непоступливість. Він буде на першому місці.

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На другу та третю сходинки претендують багато футболістів, тож зараз навіть і не зможу сказати. Але, мабуть, на друге місце поставлю Мігела Велозу, бо він теж багато чого вмів на полі і був дуже розумним футболістом", – сказав Сидорчук у своєму Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Шаперенко встиг зіграти за Динамо лише 8 матчів у всіх турнірах і відзначився результативною передачею (нині гравець відновлюється після розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба). Велозу виступав за киян з 2012 по 2016 роки – у 127 матчах він забив 14 голів та віддав 20 асистів.

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