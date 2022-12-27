"В Лиге Европы нам откровенно не везло. Например, если бы в домашнем матче с АЕКом засчитали наш гол в первом тайме, счет стал бы ничейным, и я уверен, что мы выиграли бы этот матч. Эта победа точно придала бы нам уверенности.

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Также во многих матчах пропускали на последних минутах – наверное, из-за нехватки концентрации до финального свистка", – поделился Сирота в интервью изданию "Український футбол".

Добавим, что Динамо в этом сезоне заняло последнее место в группе Лиги Европы, набрав 1 балл. В соперниках киевлян были Ренн, Фенербахче (оба коллектива вышли в плей-офф турнира) и АЕК Ларнака (опустился в плей-офф Лиги конференций).

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