toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

Гоменюк: Не бачу сенсу називати прізвища, бо у нас кожен день зміни

14:53 481 Читать на русском
Гоменюк: Не бачу сенсу називати прізвища, бо у нас кожен день зміни
Володимир Гоменюк / фото: ФК Верес

Головний тренер Вереса Володимир Гоменюк прокоментував старт підготовки команди до нового сезону.

"У нас зараз найпочатковіший етап, який тільки може бути в професійному футболі. Усі футболісти тільки приїхали. Деякі зовсім молоді, деякі трішки старші. Будемо дивитися. Я їм сказав, що я відношуся до тих тренерів, які не будуть відсилати адміністратора чи когось іншого, щоб сказати: ти нам не підходиш чи підходиш. Буду це тримати сам на контролі. Якщо людина нам не підходить, чесно підійду і скажу в очі.

Верес оригінально представив Гоменюка в якості головного тренера

У нас кожен день будуть зміни, завтра, наприклад, приїде ще п’ять гравців, тому називати прізвищ не бачу сенсу. За цей тиждень ми маємо усіх передивитися, у суботу запланована гра з U-19 Волині. Мабуть зіграємо в Луцьку. І вже з наступного тижня плануємо провести повноцінний ударний збір, що допоможе нам в майбутньому чемпіонаті.

Я з Орестом Михайловичем Балем переглянули майже всі обласні команди. До тренувань залучимо 6-7 гравців. Хто залишиться, побачимо, але, думаю, щонайменше троє залишаться", – цитує Гоменюка офіційний сайт Вереса.

Теги
Трансфери Друга ліга Верес Верес Володимир Гоменюк Володимир Гоменюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Ісландія
21:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук