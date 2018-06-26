Гоменюк: Не вижу смысла называть фамилии, потому что у нас каждый день изменения

Главный тренер Вереса Владимир Гоменюк прокомментировал старт подготовки команды к новому сезону.

"У нас сейчас самый начальной этап, который только может быть в профессиональном футболе. Все футболисты только приехали. Некоторые совсем молодые, некоторые немного старше. Будем смотреть. Я им сказал, что я отношусь к тем тренерам, которые не будут отсылать администратора или кого-то другого , чтобы сказать: ты нам не подходишь. Буду это держать один на контроле. Если человек нам не подходит, честно подойду и скажу в глаза.

Верес оригинально представил Гоменюка в качестве главного тренера

У нас каждый день будут изменения, завтра, например, приедет еще пять игроков, поэтому называть фамилий не вижу смысла. За эту неделю мы всех должны пересмотреть, в субботу запланирована игра с U-19 Волыни. Пожалуй сыграем в Луцке. И уже со следующей недели планируем провести полноценный ударный сбор, который поможет нам в будущем чемпионате.

Я с Орестом Михайловичем Балем просмотрели почти все областные команды. К тренировкам привлечем 6-7 игроков. Кто останется, увидим, но, думаю, по меньшей мере трое останутся", – цитирует Гоменюка официальный сайт Вереса.