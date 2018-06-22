Верес оригінально представив Гоменюка в якості головного тренера

Володимир Гоменюк став новим головним тренером Вереса.

Як і повідомлялося раніше, сьогодні Верес оголосив тренерський штаб команди. Рівненський клуб повідомив про своє рішення на YouTube, розмістивши ролик з імітацією листування в WhatsApp.

Наставником команди став екс-форвард Таврії і Дніпра Володимир Гоменюк. Деталі угоди з 32-річним фахівцем поки невідомі.

"Було не два кандидати, а набагато більше. Нам потрібні відкриті і готові до завдань тренери. Верес буде найбільш веселим і цікавим клубом в Україні", – сказав директор клубу Євген Донцов.

Раніше Гоменюк не працював головним тренером. Навесні цього року він увійшов до тренерського штабу Юрія Свіркова, а в березні, після його відставки, провів одне тренування до призначення Андрія Демченка. У травні він покинув клуб.

Нагадаємо, що Верес отримав атестат на участь в Другій лізі.