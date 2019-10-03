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Голкіпер Славії ефектним фінтом обіграв Хакімі – момент дня у Лізі чемпіонів

10:54 361 Читать на русском
Голкіпер Славії ефектним фінтом обіграв Хакімі – момент дня у Лізі чемпіонів
Славія — Борусія Д. – 0:2

Голкіпер Славії Ондржей Коларж запам'ятався розкішним фінтом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

 
Ашраф Хакімі 35’
Ашраф Хакімі 89’
35’ Ашраф Хакімі
89’ Ашраф Хакімі

Ондржей Коларж став одним з героїв матчу проти дортмундської Борусії, неодноразово рятуючи ворота своєї команди від ймовірного гола.

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У одній з чергових атак гокіпер неймовірним фінтом пошив у дурні захисника німецької команди Ашрафа Хакімі, який намагався відібрати м’яч у Ондржея. Цей футбольний трюк було визнано найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

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Відзначимо, що празька Славія у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів поступилась дортмундській Борусії з рахунком 0:2.

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Теги
Ліга чемпіонів Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Славія Прага - Борусія Дортмунд Ондржей Коларж Ондржей Коларж Славія Прага Славія Прага Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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