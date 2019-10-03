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УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

10:27 526 Читать на русском
УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Реал – Брюгге – 2:2

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив список претендентів на титул найкращого гравця другого туру найпрестижнішого клубного турніру Європи.

На сайті УЄФА були представлені чотири претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

До списку потрапили автори трьох дублів і головний герой розгрому Тоттенхема:

Луїс Суарес (Барселона), дубль якого приніс Барселоні вольову перемогу над Інтером (2:1)

Серж Гнабрі (Баварія), який забив 4 гола у ворота Тоттенхема (7:2)

Лондонське зґвалтування "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Баварія – 2:7

Ашраф Хакімі (Боруссія Д), що двічі відзначився у воротах Славії (2:0)

Денніс Бонавентуре (Брюгге), два м'ячі якого майже поховали Реал на Бернабеу (2:2)

Віддати голос за свого фаворита можна на сайті турніру за посиланням.

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

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