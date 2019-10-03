УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив список претендентів на титул найкращого гравця другого туру найпрестижнішого клубного турніру Європи.
На сайті УЄФА були представлені чотири претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
До списку потрапили автори трьох дублів і головний герой розгрому Тоттенхема:
Луїс Суарес (Барселона), дубль якого приніс Барселоні вольову перемогу над Інтером (2:1)
Серж Гнабрі (Баварія), який забив 4 гола у ворота Тоттенхема (7:2)
Лондонське зґвалтування "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Баварія – 2:7
Ашраф Хакімі (Боруссія Д), що двічі відзначився у воротах Славії (2:0)
Денніс Бонавентуре (Брюгге), два м'ячі якого майже поховали Реал на Бернабеу (2:2)
Віддати голос за свого фаворита можна на сайті турніру за посиланням.
Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2