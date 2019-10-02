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Ліга чемпіонів: Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, Наполі втратив очки у поєдинку з Генком

21:50 36 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, Наполі втратив очки у поєдинку з Генком
Славія Прага – Борусія Д / Фото ФК Борусія Д

Відбулись чергові матчі другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 2-й тур

Славія Прага – Борусія Д – 0:2

Гол: Хакімі, 35, 89

Генк – Наполі – 0:0

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Борусія прогнозовано захопила ініціативу в поєдинку зі стартових хвилин. Незважаючи на кілька гострих контратак від чехів, саме гості відкрили рахунок. Ашраф Хакімі класно протягнув м'яч правим флангом, пошив у дурні захисника та голкіпера і відпрвив круглого у сітку воріт.

Після перерви акцент гри трохи змістився на бік Славії. Футболісти чеського гранда більше атакували володіння "джмелів", але надійно грав голкіпер гостей Роман Буркі. Перед фінальним свистком Хакімі поставив крапку в зустрічі, відзначившись дублем. В підсумку – напружена перемога дортмундців.

Наполі був явним фаворитом двобою проти Генка, незважаючи на статус гостей. Проте бельгійський клуб не звертав на це уваги. Гравці Генка достойно відповідали на атаки суперника своїм набігами на ворота неаполітанців.

Жодна з команд не мала наміру покидати поле без трьох очок, що і вилилось у справедливу нічию.

Турнірні таблиці групового етапу Ліги чемпіонів за посиланням.

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