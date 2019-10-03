УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив список найкращих голів тижня у другому турі найпрестижнішого євротурніру.
УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів.
Україна завдяки перемозі Шахтаря піднялася на одну сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА
У число претендентів увійшли:
Садьйо Мане (Ліверпуль) – за результативний постріл у матчі з Зальцбургом (4:3)
Йозуа Кімміх (Баварія) – за гол у ворота Тоттенхема (7:2)
Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу
Хакім Зієш (Аякс) – за гольовий удар у матчі проти Валенсії (3:0)
Луїс Суарес (Барселона) – за гол у ворота Інтера (2:1)
Переможець буде визначений шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.
Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу