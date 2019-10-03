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УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

09:54 410 Читать на русском
УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Валенсія – Аякс – 0:3

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив список найкращих голів тижня у другому турі найпрестижнішого євротурніру.

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів.

Україна завдяки перемозі Шахтаря піднялася на одну сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА

У число претендентів увійшли:

Садьйо Мане (Ліверпуль) – за результативний постріл у матчі з Зальцбургом (4:3)

Йозуа Кімміх (Баварія) – за гол у ворота Тоттенхема (7:2)

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Хакім Зієш (Аякс) – за гольовий удар у матчі проти Валенсії (3:0)

Луїс Суарес (Барселона) – за гол у ворота Інтера (2:1)

Переможець буде визначений шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Теги
Ліга чемпіонів Садьйо Мане Садьйо Мане Луїс Суарес Луїс Суарес УЄФА Йозуа Кімміх Йозуа Кімміх Хакім Зієш Хакім Зієш
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