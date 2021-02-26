Оборонець бельгійців Клінтон Мата шокований вильотом своєї команди з Ліги Європи після поразки "біло-синім".

"Це величезне розчарування. Хотіли зробити все можливе, щоб пройти далі, незважаючи на обставини.

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У всіх поганий настрій, але ми виклалися на полі повністю. У нас було все добре протягом тривалого часу, тому зараз складно прийняти цей результат", – цитує Мату офіційний сайт Брюгге.

Нагадаємо, бельгійці на власному полі поступились киянам з рахунком 0:1 і за сумою двох матчів вилетіли з подальшого розіграшу Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу турніру відбудеться вже сьогодні, 26 лютого, о 14:00.

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