Гол Цітаішвілі після соло від Шепелєва, дублі Піваріча і Каргбо та інші – відео усіх м'ячів Динамо на перших зборах

Київське Динамо доволі продуктивно провело перший етап зборів у Туреччині.

Відео усіх 12-ти голів киян у спарингах було опубліковане на клубному YouTube-каналі.

Динамо офіційно визначилося з усіма суперниками на другому тренувальному зборі

Збори почалися з матчу проти Легії, в якому відзначився Георгій Цітаішвілі. Чемпіону світу U-20 асистував Володимир Шепелєв, який перед цим здійснив вражаючий сольний прохід через півполя. Увагу також привертають дублі номінально лівого захисника Йосіпа Піваріча (проти Динамо Брест) та новачка киян Ібрагіма Каргбо (проти Кайрата).

До слова, саме хорват (2+1) разом з Віталієм Буяльским (1+2) став найрезультативнішим гравцем Динамо на перших зборах за системою гол+пас.

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