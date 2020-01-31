toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ШАХТАР - СЛОВАЦКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Гол Цітаішвілі після соло від Шепелєва, дублі Піваріча і Каргбо та інші – відео усіх м'ячів Динамо на перших зборах

08:25 963 Читать на русском
Гол Цітаішвілі після соло від Шепелєва, дублі Піваріча і Каргбо та інші – відео усіх м'ячів Динамо на перших зборах
Георгій Цітаішвілі / Сайт Динамо

Київське Динамо доволі продуктивно провело перший етап зборів у Туреччині.

Відео усіх 12-ти голів киян у спарингах було опубліковане на клубному YouTube-каналі.

Динамо офіційно визначилося з усіма суперниками на другому тренувальному зборі

Збори почалися з матчу проти Легії, в якому відзначився Георгій Цітаішвілі. Чемпіону світу U-20 асистував Володимир Шепелєв, який перед цим здійснив вражаючий сольний прохід через півполя. Увагу також привертають дублі номінально лівого захисника Йосіпа Піваріча (проти Динамо Брест) та новачка киян Ібрагіма Каргбо (проти Кайрата).

До слова, саме хорват (2+1) разом з Віталієм Буяльским (1+2) став найрезультативнішим гравцем Динамо на перших зборах за системою гол+пас.

"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса

blog_ava
Севілья сенсаційно вилетіла з Кубка Іспанії, поступившись команді з Сегунди
00:18
493
Теги
Відеоновини Товариські матчі Зимові збори Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
3
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук