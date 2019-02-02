Гладкий: В Україну повертатись не хочу і не планував

Український нападник Олександр Гладкий прокоментував свій перехід у Адана Демірспор.

"Мені подзвонили представники клубу, і зробили пропозицію. Все сталося дуже швидко, я теж довго не роздумував і погодився змінити команду в Туреччині.

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Пішов з деяких причин з Різеспора. Крім того, надійшла цікава пропозиція. У мене з Різеспором була домовленість, що в разі можливого варіанту продовження кар'єри в іншому клубі, вони мене відпустять, незважаючи на чинний контракт. У підсумку так і вийшло. Найголовніше, що в новій команді у мене буде ігрова практика.

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Пропозицій з України не було. Чесно зізнаюся, що повертатися не хочу і не планував. Буду робити все можливе, щоб допомогти своїй новій команді, так що всі думки зараз тільки про неї", – цитує Гладкого "Команда №1".