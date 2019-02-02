Гладкий: В Украину возвращаться не хочу и не планировал

Украинский нападающий Александр Гладкий прокомментировал свой переход в Адана Демирспор.

"Мне позвонили представители клуба, и сделали предложение. Все произошло очень быстро, я тоже долго не раздумывал и согласился сменить команду в Турции.

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Ушел по некоторым причинам с Ризеспора. Кроме того, поступило интересное предложение. У меня с Ризеспором была договоренность, что в случае возможного варианта продолжения карьеры в другом клубе, они меня отпустят, несмотря на действующий контракт. В итоге так и получилось. Самое главное, что в новой команде у меня будет игровая практика.

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Предложений из Украины не было. Честно признаюсь, что возвращаться не хочу и не планировал. Буду делать все возможное, чтобы помочь своей новой команде, так что все мысли сейчас только о ней", – цитирует Гладкого "Команда №1".