Гладкий асистом допоміг Адана Демірспору здобути нічию

Відбувся поєдинок 29 туру Першої ліги Туреччини між Адана Демірспором та Алтаєм.

Чемпіонат Туреччини, Перша ліга, 29 тур

Аданадемірспор – Алтай – 2:2

Голи: Поте (пен), 14, Юлдіз, 17 – Каппел, 46, Кансев, 57

Гладкий забив черговий гол за Адана Демірспор і допоміг команді перемогти

У 29 турі другого за силою дивізіону Туреччини Адана Демірспор приймав Алтай. У складі господарів на поле вийшов український нападник Олександр Гладкий та провів у грі 61 хвилину.

На 17 хвилині матчу українець віддав на свого партнера пас, який виявився гольовим, після цього рахунок став 2:0 на користь Адана Демірспора. Щоправда, команда не змогла втримати перевагу та у підсумку задовільнилась нічиєю 2:2.

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Ця нічия опустила команду Гладкого на 7 місце, яке не дає право поборотись за вихід у Суперлігу Туреччини. До заповітного 6-го місця – 1 заліковий пункт.