Яковенко чудовим голом приніс перемогу Есб'єргу в чемпіонаті Данії

Український нападник Юрій Яковенко допоміг Есб'єргу здолати Норшелланн.

Чемпіонат Данії, 29 тур

Норшелланн – Есб'єрг – 1:2

Голи: Кудус, 38 – Яковенко, 42, Хольсе, 59

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Український форвард Юрій Яковенко вийшов у стартовому складі Есб'єрга на матч проти Норшелланна у 29 турі чемпіонату Данії та провів на полі 68 хвилин.

Наприкінці першого тайму нападник забив чудовий гол та зрівняв рахунок у матчі. Українець відібрав м'яч біля воріт суперника та, розхитавши захисника, сильним ударом "прошив" воротаря Норшелланна. Згодом партнер Яковенка забив 2-й гол своєї команди. Цей гол став 9-м для українського нападника у поточному сезоні.

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Після цієї перемоги Есб'єрг має в активі 42 очки та піднявся на 4 сходинку в чемпіонаті Данії. Команда українця відстає від 3-го місця, яке дає право поборотись за Лігу Європи, лише на 1 бал.