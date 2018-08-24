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Герреро снова дисквалифицирован за кокаин

23 августа 22:46 88 Читати українською
Герреро снова дисквалифицирован за кокаин
Паоло Герреро / AFP

Дисквалификация перуанского форварда Паоло Герреро из-за употребления кокаина, которая была приостановлена на время чемпионата мира-2018, снова начала действовать.

Швейцарский суд отменил постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне о приостановлении дисквалификации нападающего, сообщает TyC Sports.

Таким образом, Герреро должен отбыть 8 месяцев дисквалификации. Однако, адвокаты перуанца готовы снова обжаловать такое решение судей, чтобы капитан национальной сборной не был вне футбола до апреля 2019 года.

Паоло Герреро был дисквалифицирован зимой, когда в его организме обнаружили остатки кокаина. Перед ЧМ-2018 бан нападающего временно приостановили. Летом 34-летний форвард стал игроком бразильского Интернасьоналя.

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Мир Паоло Герреро Паоло Герреро Перу Перу Бразилия Интернасьонал Интернасьонал
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