Герреро снова дисквалифицирован за кокаин

Дисквалификация перуанского форварда Паоло Герреро из-за употребления кокаина, которая была приостановлена на время чемпионата мира-2018, снова начала действовать.
Швейцарский суд отменил постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне о приостановлении дисквалификации нападающего, сообщает TyC Sports.
Таким образом, Герреро должен отбыть 8 месяцев дисквалификации. Однако, адвокаты перуанца готовы снова обжаловать такое решение судей, чтобы капитан национальной сборной не был вне футбола до апреля 2019 года.
Паоло Герреро был дисквалифицирован зимой, когда в его организме обнаружили остатки кокаина. Перед ЧМ-2018 бан нападающего временно приостановили. Летом 34-летний форвард стал игроком бразильского Интернасьоналя.
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