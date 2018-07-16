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Герой Євро-2016 Едер став повноправним гравцем московського Локомотива

20:50 1228 Читать на русском
Герой Євро-2016 Едер став повноправним гравцем московського Локомотива
Едер / фото із соцмереж

Московський Локомотив уклав повноцінний контракт з португальським нападником Едером.

Форвард московського Локомотива Едер, права на якого належали Ліллю, продовжить виступи у Росії. Гравець підписав повноцінний контракт з клубом, інформує офіційний сайт Локомотива.

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Деталі угоди наразі невідомі. Едер провів у Локомотиві сезон 2017/18 на правах оренди. За "залізничників" Едер зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та допоміг команді стати чемпіоном Росії.

До слова, нещодавно контракт з Локомотивом продовжив українець Тарас Михалик.

Нагадаємо, саме Едер став одним із героїв Євро-2016. Форвард забив єдиний м'яч у фінальному поєдинку збірної Португалії проти Франції.

Теги
Трансфери Лілль Лілль Локомотив Москва Локомотив Москва Росія Едер Едер
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